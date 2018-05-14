'Her şeyini kaybetme riski var, seçimleri iptal ettirebilir'

Sözcü yazarı Can Ataklı, Ankara’dan bir kaynağının “Erdoğan her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bir anda seçimi iptal edebilir” sözlerini köşesine taşıdı.



Erdoğan’ın yorgun ve umutsuz bir görüntü çizdiğini söyleyen Ankaralı kaynak, ilk turda Erdoğan’ın yüzde 45 oy aldığı ama partisinin yüzde 40'ı bile bulamadığı bir tablo ihtimalini ortaya koyarken iktidarın bu durumda Meclis'e 200'ün biraz üzerinde milletvekili sokabileceğini ve “Bu durumda Erdoğan başkan seçilse ne olur ki?” yorumunu yaptı.





Erdoğan’ın tartışmaya yol açan “Bana oy verip partiye oy vermeyen münafıktır” sözlerinin de bu nedenden kaynaklandığını öne süren kulis, “Bak o söz bile Erdoğan'ın ne kadar yorgun ve moralsiz olduğunu gösteriyor, kendisine deli gibi bağlı olanları partiye de oy vermeye ikna edeceği yerde münafık gibi dinen çok tehlikeli bir hakarette bulunuyor. Bu, seçimin iptal edilebileceğini gösteriyor” dedi.





Ataklı’nın Ankaralı kaynağı, seçimin iptal edilmesine dayanak olarak İran krizi ve Suriye'deki durumun bahane edilerek seferberlik ilan edilebileceğini öne sürdü