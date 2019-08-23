Samanyolu Haber /Gündem / Her şeyi ithal eden Türkiye şimdi de Ayçiçeği alacak... Gümrükler sıfırlandı /23 Ağustos 2019 08:55

Her şeyi ithal eden Türkiye şimdi de Ayçiçeği alacak... Gümrükler sıfırlandı

Bosna Hersek ile yapılacak ayçiçeği tohumu ithalatında vergiyi sıfırlayan kararname Resmi Gazete’de yayımlandı

SHABER3.COM

Birgün Gazetesinin haberine göre Ayçiçeği tohumunun da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. Buna göre Bosna Hersek’ten ithal edilen ayçiçeği tohumundan alınan vergi sıfırlandı. Karar 1 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlayacak.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı ayçiçeği alım fiyatlarının bir önceki yıla göre daha düşük olmasını hatırlattı.

Sarıbal şunları kaydetti:

“Ayçiçeğinde 2018 yılında 900 bin ton civarında bir ithalat var. 2019 yılındaki ithalat ise şuana kadar 800 bin tonu geçti. Küspe, ham ayçiçek yağı, ayçiçek tohumu olmak üzere ithal edildi. Bütün organizasyonu ithalat üzerinden organize ediyorlar. Bakanlığın açıkladığı 2,5 liralık ayçiçeği alım fiyatı geçen yılki fiyattan 80 kuruş aşağıda. Bakanlık ve ilgili kurumlar çiftçiyi zarara uğratacak bir mekanizmayı sürdürüyorlar. Bugün açıklanan kararname ile de bunu açık bir şekilde ıspatlamış oldular”.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Her şeyi ithal eden Türkiye şimdi de Ayçiçeği alacak...... Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:43:52