Her şeyi ithal eden Türkiye şimdi de Ayçiçeği alacak... Gümrükler sıfırlandı

Birgün Gazetesinin haberine göre Ayçiçeği tohumunun da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. Buna göre Bosna Hersek’ten ithal edilen ayçiçeği tohumundan alınan vergi sıfırlandı. Karar 1 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlayacak.









CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı ayçiçeği alım fiyatlarının bir önceki yıla göre daha düşük olmasını hatırlattı.





Sarıbal şunları kaydetti:





“Ayçiçeğinde 2018 yılında 900 bin ton civarında bir ithalat var. 2019 yılındaki ithalat ise şuana kadar 800 bin tonu geçti. Küspe, ham ayçiçek yağı, ayçiçek tohumu olmak üzere ithal edildi. Bütün organizasyonu ithalat üzerinden organize ediyorlar. Bakanlığın açıkladığı 2,5 liralık ayçiçeği alım fiyatı geçen yılki fiyattan 80 kuruş aşağıda. Bakanlık ve ilgili kurumlar çiftçiyi zarara uğratacak bir mekanizmayı sürdürüyorlar. Bugün açıklanan kararname ile de bunu açık bir şekilde ıspatlamış oldular”.



