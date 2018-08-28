Samanyolu Haber /Gündem / Her şey Trump'un ABD'deki otelinde bitti! /28 Ağustos 2018 10:43

Her şey Trump'un ABD'deki otelinde bitti!

ABD ile yaşanan kriz devam ederken 22 Ekim'de ABD'ye çıkarma yapacak 300 iş adamının Trump'a ait bir otelde konaklayacağı ortaya çıktı.

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Sözcü Gazetesi köşe yazarı Saygı Öztürk, "Türkiye'nin önde gelen iş insanları 22 Ekim'de ABD'ye gidip Başkan Trump'ın otelinde kalacak. Trump'ın kızı Ivanka da otelin SPA'sını işletiyor. Erdoğan, ABD'nin uygulamalarına karşı dolar bozdurulmasını isterken, en az 300 civarında iş insanı da Trump'ın oteline dolar yatıracak" diye yazdı.

VATANDAŞ DOLAR BOZARKEN ONLAR TRUMP'UN OTELİNDE KONAKLAMAYA GİDİYOR

1986 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK), Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürüttüğünü hatırlatan Öztürk, Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council ATC) tarafından düzenlenen 37'nci ATC-TAİK Ortak Yıllık konferansı'nın 22-24 Ekim 2018 tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da Trump İnternational Hotel'de düzenleneceğini belirtti ve ekledi:

"Ne ilginç bir durum, Cumhurbaşkanı ve bakanlar Trump'a verip veriştiriyor. Erdoğan, herkesin dolar bozdurması çağrısı yapıyor, Türkiye'nin önde gelen en az 300 civarında iş insanı da Trump'un oteline ve SPA salona dolar yatıracak.

Gelişmelere bakılırsa ilişkilerde iyileşme işaretleri görülmüyor. İş insanları da açıkçası Cumhurbaşkanı'nın söz ettiği konulara girmemeye, o konularda konuşmamaya özen gösteriyor. Ancak, bunun böyle gitmeyeceğini, gitmemesi gerektiğini de sessizce ifade edebiliyorlar."
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