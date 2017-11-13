'Her şey hayal alemi gibiydi, bana bir şeyler içirilmiş olabilir'

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı 'çatı' davasına sanık savunmalarıyla devam edildi.







Olay tarihinde yarbay rütbesiyle Akar'ın emir subayı olarak görev yapan sanık Türkkan, savunmasında önceki ifadelerini reddetti.





'HER ŞEY HAYAL ALEMİNDE GİBİYDİ'





Yaşadıklarının kelimelerle ifade edilemeyeceğini, görüntülerinin bunun en büyük kanıtı olduğunu söyleyen Türkkan, "Her şey hayal aleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum" diye konuştu. Bilinci yerinde olmayan birine her şeyin söylettirilebileceğini, imzalattırılabileceğini dile getiren Türkkan, önceki ifadelerine kendisinin de inanamadığını söyledi.





Akar'ın yaveri olduğu için olayın üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia eden Türkkan, darbeci ve F...'cü olmadığını söyledi.





O gece Mehmet Dişli'nin Akar'ın yanına girdiğini, bir süre sonra özel kuvvetler personelinin karargaha geldiğini anlatan Türkkan, bu kişilerin "Komutan'ın güvenliği söz konusu, acil tahliye etmemiz gerekiyor, sen gelmeyeceksin" dediklerini ve gittiklerini savundu. Türkkan, Akar'ı derdest etmediğini, aksi halde kendisinin de bu ekiple Akıncı Üssü'ne gitmesi gerektiğini öne sürdü.





'ÇOLAK'IN KARARGAHA GELMESİ NORMAL DEĞİL'





Akar götürüldükten sonra televizyondan olayların farklı geliştiğini anladığını, bunun üzerine yan odaya geçtiğini ve sabaha kadar hiçbir olaya karışmadığını öne süren Türkkan, ortalık karışık olduğu için Akar'ın şahsi eşyalarını toplatarak emniyete aldırdığını, hiçbir şeye karışmadığı için de sabah polise bilgi vermeye kendisinin gittiğini kaydetti.







Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı kendisinin aramadığını, Çolak tarafından arandığını savunan Türkkan, Çolak'ın çatışma olmasına karşın karargaha gelmesinin normal olmadığını belirtti. Sanık Türkkan, "Tamamen masum ve suçsuzum" dedi.





Daha sonra Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığa önceki ifadelerini sordu. Sanık Türkkan, bunları kabul etmediğini söyledi.





İFADELERİN İŞKENCE İLE ALINDIĞINI İLK DURUŞMADA DA SÖYLEMİŞTİ





Türkkan'ın darbe girişimi sonrası havuz medyasında verilen ifadelerinde kendisinin cemaat üyesi olduğu, darbeyi planladığı gibi ifadeler bulunuyordu. Ancak bu ifadelerin ardından ilk duruşmada Türkkan işkenceyle alınan bu ifadeleri reddetmiş, ifade alımı sırasındaki ağır işkence sebebiyle hastanede ameliyata alındığını belirtmiş, 'her yerim dağılmıştı, bu ifadeleri ben vermedim' demişti