'Her şey çok güzel olacak' iması yaptı, kovuldu!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın İstanbul’da seçimlerin yeniden yapılması kararının ardından, 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, YSK'nın kararının ardından "Artık sanatçısı da, iş insanı da, işçisi de, öğretmeni de, memuru da konuşacak, herkes konuşacak" demişti.







İmamoğlu’nun çağrısının ardından birçok ünlü isimden destek mesajları gelmiş, sosyal medyada “#HerSeyCokGuzelOlacak” mesajı gündem olmuştu.





Destek verenler arasında Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı ve Sabah Spor Servisi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu da vardı. Uğur Karakullukçu, Cem Yılmaz’ın “Her şey çok güzel olacak” adlı filminden bir sahne paylaşarak YSK kararına karşı göndermede bulunmuştu.





Karakullukçu, o paylaşımı yaptığı 7 Mayıs’tan bu yana, program yaptığı A Spor ekranlarına çıkamıyordu.





AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ





Karakullukçu bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, A Spor ve Sabah’la yollarının ayrıldığını kaydetti.





Uğur Karakullukçu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





Şubat 2014'te adım attığım Sabah Gazetesi'nde 5.5 yıl boyunca Spor Dış Haberler Sorumlusu olarak Rio Olimpiyatları'na gitmek de dahil olmak üzere benim için birçok unutulmaz işe imza atma şansı buldum. Eylül 2014'ten bu yana da tam 5 sezon A Spor'da yorumcu olarak ekranlarda yer buldum. Şunu açık yüreklilikle söylemeliyim ki ne haberlerimi yazarken ne de yorumlarımı yaparken bir kez olsun düşündüğümden farklı şeyler söylemem ya da yazmam için en ufak bir baskı görmedim. Beni hep olduğum gibi kabul eden ve imkan veren Turkuvaz Medya Grubu'na, yöneticilerimize ve müdürlerimize ancak teşekkür edebilirim. Gelinen noktada artık yoğun mesaili bir işi kaldırmakta zorlandığımı ve tam zamanlı olarak yorumculuğa konsantre olarak kariyerime devam etmek istediğimi yöneticilerimize ilettim. Kariyerime yeni bir yön vermek ve daha donanımlı bir şekilde karşınıza çıkabilmek adına müsaade talebime olumlu yaklaşan kurumumuzla yollarımızı dün itibariyle resmen ayırdık. Sabah Gazetesi ve A Spor'da yerime görev yapacak arkadaşlarıma da şimdiden başarılar dilerim.