'Her sabah nezarethanedeki kanları temizlemek zorunda kaldım'

İsmi ve çalıştığı Anadolu şehrindeki bir Emniyet müdürlüğü'nün ismi magduriyetler.com'da saklı bulunan temizlik işçisinin anlatımı, Uluslararası raporlara da yansıyan işkencenin boyutlarını gözler önüne serdi.





Nezarethanedeki Kanı Hortumla Yıkadı





Habere göre 15 Temmuz'u izleyen günlerde hiçbir denetlemenin yapılmadığı nezarethanelerde gözaltındaki kişilere yönelik çok büyük işkencelerde bulunuldu. İsmi açıklanmayan şehirdeki nezarethanenin duvarları ve zemininde kan olduğunun şahidi ise nezarethaneyi temizleyen bir işçi oldu.





Her sabah şubenin nezarethanesini temizleyen temizlik işçisi 15 Temmuz’dan sonra her zamankinden farklı bir şekilde bütün nezarethanenin kan olduğunu belirtti. İlk önce buna bir anlam veremediğini ifade eden işçi daha sonra her gün nezarethanede rutin bir şekilde bu kanı görmesiyle yapılan işkenceyi fark ettiğini anlattı. Her sabah hortumla nezarethanedeki kanı yıkamak zorunda olan temizlik işçisinin bir yandan da vicdanı sızlarken yakın çevresine anlattığı bu durum magduriyetler.com'a da gönderildi.





Sesini Kes Yoksa İşinden Olursun





Yapılan bu işkenceleri orada görevli olan memurlara söylediğinde “işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını belirten temizlik işçisinin hukuk düzeni tekrar tesis edildiğinde ifade vererek işkenceyi gördüğü boyutlarıyla anlatmayı planladığı belirtiliyor