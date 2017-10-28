Her içeri girene bir Schröder bulmak lazım

Hürriyet Yazarı Ertuğrul Özkök bir çok gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye'de araya giren aracılar sebebiyle Saray'ın talimatıyla hakimlerin karar

ENİS Berberoğlu hakkındaki karar bozuldu ama o hâlâ içeride...

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Sözcü gazetesinin muhabiri hâlâ içeride...

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Cumhuriyet’in bazı yazarları va çalışanları hâlâ içeride...

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Ahmet ve Mehmet Altan hâlâ içeride...

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Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay hâlâ içeride...

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Ve bir sabah uyanıyoruz ki...





Büyükada’da, herkesin gözü önünde toplanıp insan hakları konusunu konuştuğu için uydurma iddialarla içeri alınan insanlar bırakılmış...

Üstelik serbest bırakıldıkları gibi yurtlarına dönmelerine izin verilmiş.

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Bir ertesi sabah da öğreniyoruz ki...





Eski Almanya Şansölyesi Schröder arabulucu olmuş...





Rica etmiş...





Ve öyle bırakılmışlar...

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Çok da iyi olmuş...





Eski şansölyenin hatırına da olsa, hiç olmazsa Türkiye’nin bir ayıbı ortadan kaldırılmış...

İyi de...





Şimdi aylardır bir hiç uğruna içeride tutulan öteki meslektaşlarımız için ne diyecekler...

*

Büyükada kimsesizlerinin bir kimsesi çıktı...

İçeridekiler de şöyle mi desinler?

Yok mu içerideki öteki kimsesizlerin kimsesi olacak bir kimse...

Vicdanlı ve cesur bir hâkim...

*

Veya Schröder olayındaki gibi sözü geçen, ağırlığı olan, “Çıkarın” dediğinde çıkaracak biri...