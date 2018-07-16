Samanyolu Haber /Gündem / 'Her hak sahibine hakkının verileceği bir gün var!..' /16 Temmuz 2018 13:21

'Her hak sahibine hakkının verileceği bir gün var!..'

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftanın Bamteli sohbeti Herkul.org internet sitesinde yayınlandı...

RAHMET, ÜMİT VE NİYAZ

Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı:

* Her mümin, her canlının hakkını gözetip bütün varlığa rahmet nazarıyla bakmalıyken, bugün müslümanlığın temsilcisi olduğunu iddia eden bazı kimseler karıncaya basmaz masum insanları yok etme peşinde koşuyorlar.

* Her hak sahibine hakkının verileceği, hatta boynuzsuz koyunun boynuzludan kısas sûretiyle hakkını alacağı bir gün var!..

* Esbâb bil-külliye sukût edince, nûr-i tevhîd içinde, sırr-ı Ehadiyyet zuhur eder; peki bizim için bütün sebepler tükendi mi?!.

* “İman tevhîdi, tevhîd teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise saadet-i dareyni iktiza eder.” 

* “İşte Biz, mü’minleri böyle kurtarırız.” 

* Mü’minin zâlimden özür dilemesi, zâlimin elini güçlendirir; bugün bize düşen vazife, sabr-ı cemîl içinde “Allah bize yeter; O ne güzel vekîldir!” deyip Mevlâ’ya sığınmaktır.

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