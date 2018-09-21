Samanyolu Haber /Ekonomi / Her hafta zam gelen tek gıda ürünü /21 Eylül 2018 18:44

Her hafta zam gelen tek gıda ürünü

Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapıldığını ileri sürdü. Yardımcı, beyaz ete 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zam yapıldığını söyledi.

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Tavuk eti fiyatlarına her hafta zam geldiğini, 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde fiyat artışı yapıldığını belirten Yardımcı, "Tavuk göğsünün fiyatı 2 hafta önce 18, bir hafta önce 22 liraydı. Bugün sadece bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı. Tavuk kanadının kilosu ocak ayında 7 lira 70 kuruşken bugün 21 lira. Kırmızı ete 1 lira zam geldiğinde ülke ayağa kalkıyor" diye konuştu.

Yardımcı, kırmızı ete 4 lira zam geldiğini fakat yarısını fiyatlara yansıtarak vatandaşa yardımcı olmak istediklerini belirtti. Tepki göstermekten başka bir şey yapamadıklarını söyleyen Yardımcı, "Esnafa satma diyemeyiz. Büyük marketlerin satışını durdurmamız imkansız" dedi.

Kasaplar Federasyonu olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan randevu istediklerini açıklayan Yardımcı, "Dertlerimizi ve isteklerimizi iletmemiz gerek. Bakanlığın randevu tarihini en kısa sürede netleştirmesi gerekir" ifadesini kullandı.
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