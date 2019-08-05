'Her gün AK Parti'li işadamları arıyor, inandık iflas ettik diyorlar'

Karar Gazetesi yazarı İbrahim kahveci ekonomideki iflasları anlattığı yazısında kendisini arayan AKP'li iş adamlarının her gün dert yandığını belirtti.







Kahveci'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:





Bilmek ya da bilememek...





Telefonum nerede ise her gün değişik iş insanları tarafından arandı. Arayanların tamamı AK Parti’ye oy veren kesimden.





Nerede ise hepsi de iflasın kapısında.





Çaresizce “ne yapalım” diye soruyorlar.





Nerede ise hepsine iki-üç yıldır risklerini azaltmalarını söylüyordum. “Size kaç kere söyledim, beni siyasi düşünce ile hareket ediyor sanmayın diye de kaç kez söyledim. Niye hiç önlem almadınız” dedim.





Hepsinin ortak yanıtı nerede ise benzerdi. “Biz hükümetin açıklamalarına güvendik”





Önce referandum ile işlerin düzeleceğini sanmışlar. Sonra başkanlık seçimi ile umutlanmışlar. Ve en sonunda da yerel seçimle işin artık tamamen bittiğini görmüşler.





İşin en kötüsü de şu: Artık hiç umutları kalmamış.





Yeniden yapılandırmayı soruyorum: “Onu da kendi istedikleri şirkete uygularlar” diyorlar.





Sakın şu anlaşılmasın. Bu iş insanları kamudan veya hükümetten bir kolaylık alarak iş yapmıyorlar. Tek suçları AK Parti’ye yakın olmaları ve seçim vaatlerine inanmaları.





“Türkiye uçacak” denildikçe yatırıma girmişler, risk almışlar ve inanmışlar. Şimdi o inanmanın karşılığında da iflasın kapısındalar.





Not: İş insanlarının zorunlu üye oldukları ticaret odaları, sanayi odaları veya gönüllü üye oldukları iş insanı örgütleri... AK Parti’ye yakın duran bu oda-dernek ve örgüt yöneticileri de bu iyimserlik havasında epey pay sahibi oldular.





Sürekli siyasi davranışa ayak uydurarak yayınladıkları “uçuyoruz” bildirileri ile kendi üyelerinin iflaslarına zemin hazırladılar.



