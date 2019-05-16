Samanyolu Haber /Gündem / Her dört gençten biri başka ülkeye yerleşmek istiyor /16 Mayıs 2019 21:05

Her dört gençten biri başka ülkeye yerleşmek istiyor

19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü yaklaşırken: Her dört gençten biri başka ülkeye yerleşmek istiyor...

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken Türkiye’deki gençlerin durumu bu zamana dek en kapsamlı araştırmalardan birine konu oldu.

Habitat Derneği, 2017 yılında başlattığı Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nun ikincisini kısa süre önce yayımladı. Rapor, Türkiye’de kentsel gençlik nüfusunu temsil eden 16 ilde, 18-29 yaş arasında 1.214 gencin katılımıyla hazırlandı.

Infakto RW tarafından yapılan ve 6-18 Nisan 2019 tarihleri arasını kapsayan araştırmada, yüz yüze görüşmeler yapıldı. Görüşülen kişilerin yüzde 44’ü çalışan, yüzde 31’i işsiz, yüzde 13’ü iş arayan ve yüzde 11’i evde oturan gençlerden oluşuyor.

“Mesleki eğitimi temel alan ve kız çocuklarının okul çağında devamlılığını sağlayan bir vizyon, beyin göçü ve genç işsizliğinin önüne geçilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.”
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