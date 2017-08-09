Samanyolu Haber /Eğitim / Her beş İmam-hatipliden sadece biri üniversiteye yerleşti /09 Ağustos 2017 09:34

Her beş İmam-hatipliden sadece biri üniversiteye yerleşti

İktidarın her tür imkanı sunup sayılarını giderek artırdığı imam hatip liseleri katsayı farkı kaldırılmasına karşın üniversite giriş sınavında ‘beklenen’ başarıyı gösteremedi.

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Cumhuriyet’in haberine göre her beş imam hatipliden sadece biri üniversitede lisans programlarına yerleşebildi.

Anadolu lisesi mezunu 396 bin adaydan 138 bini, fen lisesi mezunu 22 bin adaydan 12 bini bir lisans programına yerleşirken, 222 bin 925 imam hatip lisesi mezunundan sadece 40 bini lisans tercihlerine yerleşebildi.

Özel liselerde ise mezun adayların 147 bininden 65 bini bir lisan programına yerleşti. Özel fen liselerinden ise 6 bin 619 adaydan 3 bin 905’ini lisans tercihlerine girdi.

Öte yandan bu yıl tercih yapma hakkı bulunan 1.8 milyon adaydan sadece yarısının tercih yapması da dikkat çekti. Lise son sınıfta sınavlara giren 960 bin adaydan 208 bini lisans programına yerleşti, 625 bini ise herhangi bir programa yerleşemedi. Önceki yıllarda mezun olan 632 bin adaydan neredeyse yarısı, 313 bin aday bu yıl lisans programlarına yerleşti.

Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde 50 bin 817, önlisans düzeyinde de 163 bin 613’ü boş kaldı.
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