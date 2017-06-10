Samanyolu Haber /Gündem / Her ay Türkiye'ye gelen Katar Emiri, iftara gelmekten vazgeçti! /10 Haziran 2017 05:23

Her ay Türkiye'ye gelen Katar Emiri, iftara gelmekten vazgeçti!

Körfez krizi başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iftar daveti üzerine bu hafta sonu Türkiye’ye gelmeyi programına alan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, ziyareti iptal etti.

Katar Emiri yine Türkiye'de...

Türkiye’ye sıklıkla gelen El Sani’nin, krizden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmelerinde birlikte iftar yapmak için mutabık kaldıkları öğrenildi. Ancak hafta başında Suudi Arabistan öncülüğünde, diğer Körfez ve Arap ülkelerinin Katar’ı abluka altına alması üzerine Emir El Sani, tüm yurtdışı programlarını iptal etti. El Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetini de geri çevirmişti. 

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani?, “Emir, ülkesi abluka altındayken ülkeden ayrılmayacak” açıklaması yapmıştı. Emir El Sani’nin, yurtdışına çıktığı anda iktidardan devrilip, ülkesine geri dönememe endişesi taşıdığı da öne sürülüyor. Türkiye’den de Katar’a şu anda bir ziyaret planı olmadığı savunuldu.

TELEFON DİPLOMASİSİ

Türkiye, Körfez kriziyle ilgili temaslarını da sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gece Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü. Görüşmede, krizin bir an önce sona ermesi temennisi dile getirildi. Katar Dışişleri Bakanı bu görüşmeden önce, “Türk askerinin Katar’a konuşlandırılmasının tüm bölgenin güvenliğine katkıda bulunulması için atılan bir adım olduğunu” açıklamıştı. Türk yetkililer, Katarlı Bakan’ın bu açıklamasının, “Türkiye gerekirse askeri olarak müdahalede bulunur” şeklinde yorumlanmasının son derece yanlış olduğunu vurgulayıp “Türk askeri Katar’a özellikle eğitim ve gerektiğinde ortak tatbikatlar yapmak için gidiyor” değerlendirmesinde bulundular. 

<< Önceki Haber Her ay Türkiye'ye gelen Katar Emiri, iftara gelmekten vazgeçti! Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Çita bakıcılara saldırdı...

Çita bakıcılara saldırdı...

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

Ramazan ayını değerlendirmenin yolu

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

ABD, Musul’da fosfor bombası kullandı

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:53:57