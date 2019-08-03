Her 4 inşaat işçisinden biri işsiz kaldı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ‘Temmuz 2019 Sektör Raporu’nu yayımladı. Rapora göre mevcut inşaat işleri geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 25’e yakın bir daralma meydana geldi.







İSTİHDAM YÜZDE 25,2 AZALDI

Rapora göre inşaat sektöründe yavaşlama ve küçülme inşaat sektörü istihdamında da gerilemeye yol açtı. 2018 yılı Nisan ayında da inşaat sektöründe istihdam 2,16 milyon olarak gerçekleşti. İstihdam bu yıl ise yüzde 25,2 azalarak 1,61 milyon kişiye indi. İnşaat sektöründe istihdam, azalan işler ve bazı firmaların mali yapılarındaki sıkıntılar nedeniyle azalmaya devam ediyor.





ÜRETİM YÜZDE 20,1 GERİLEDİ

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılının Mayıs ayında, 2018 yılının Mayıs ayına göre yüzde 14,2 düştü. Böylece yeni yılın ilk beş ayında da üretimde düşüş yaşandı. 2019 yılının ilk çeyreğinden sonra ikinci çeyrekte de inşaat malzemesi ortalama sanayi üretiminde gerileme sürdü. Yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 20,1 gerileme ile yaklaşık beşte birlik bir üretim kaybı ortaya çıktı. Bu gerilemede iç pazardaki keskin daralma etkili olmaya devam ediyor.





İŞLER YARI YARIYA AZALDI

Üretimde en yüksek gerilemenin yaşandığı üç sektör yüzde 46,6 ile hazır beton sektörü, yüzde 46 ile fırınlanmış kilden inşaat malzemeleri ve yüzde 30,6 ile merkezi ısıtma radyatörleri oldu. İlk beş ayda 2 sektörde üretim gerilemesi yüzde 40’ın, 2 sektörde yüzde 30’un ve 6 sektörde ise yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti.





KONUT SATIŞLARI HIZLA DÜŞÜYOR

Rapora göre konut satışlarındaki gerileme Haziran ayında önemli ölçüde hızlandı. Haziran ayında toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 düşerek 61 bin 355 oldu. Böylece 2019 yılının ilk yarısında konut satışları 2018 yılının ilk yarısına göre yüzde 23,5 gerileyerek 494 bin 128 adet oldu. Konut alımlarına yönelik teşvikler devam ediyor. Ancak satın alma gücündeki kalıcı zayıflama, ihtiyaç sahiplerinin konut talebini, konut fiyatlarındaki gerileme ise yatırım amaçlı konut talebini düşürüyor.





YENİ KONUTLAR DA SATILMIYOR

Türkiye genelinde ilk el konut satışları Haziran ayında yüzde 59,2 gerileyerek 23 bin 265 adet olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yılının ilk yarısında yeni konut satışları yüzde 32,5 düşerek 298 bin 877’den 201 bin 803 adete geriledi. Yeni konut satışları konut stokunun eritilmesi ve yeni konut başlangıçları için önemli olmakla birlikte stokları eritme hızı düşük kalmaya devam ediyor.