Samanyolu Haber /Gündem / Hemşince 'Tehlike altındaki diller' listesine eklendi /21 Ağustos 2018 09:05

Hemşince 'Tehlike altındaki diller' listesine eklendi

UNESCO Hemşince'yi 'tehlike altındaki diller' listesine ekledi. Dili bilen kişi sayısı belirsiz.

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UNESCO’nun "tehlike altındaki diller" atlasının güncellenmiş listesine Doğu Karadeniz’de konuşulan Hemşince de girdi. 

Bianet'te yer alan habere göre Türkiye’de 18 dilin tehlike altında olduğu bilgisine yer verilen listede kaç kişinin Hemşince konuştuğu bilgisi yer almadı.

UNESCO’NUN TEHLİKE ALTINDA DİLLER KATEGORİSİ 

UNESCO dünya üzerinde tehlike altında olan dilleri beş kategoride sınıflıyor:

1) Vulnerable (kırılgan, çocukların çoğu dili konuşuyor, ancak sınırlı bir alanda)

2) Definitely endangered (tehlike altında, çocuklar artık evde ana dillerini öğrenmiyor)

3) Severely endangered (ciddi biçimde tehlike altında, yaşlılar kendi aralarında konuşuyor, ebeveynler belki anlayabiliyor ancak çocuklarıyla ya da kendi aralarında konuşmuyor)

4) Critically endangered (kritik biçimde tehlike altında, sadece yaşlılar konuşuyor ancak kısmen ve nadiren)

5) Extinct (artık kimse konuşmuyor)
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