Hemen önleminizi alın...! Albayrak: Enflasyonda keskin düşüşler bekliyorum

Albayrak, yayında "Türkiye'nin çok yoğun bir ekonomik saldırıya maruz kaldığı bir süreci yaşadık. Yeni ekonomi programıyla birlikte daha istikrarlı sürece girmek için adımları atmaya başladık. Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız. Cari açıkta sıfıra yaklaştığımız bir sürece doğru hızla gidiyoruz" dedi.





Albayrak ayrıca rekor kıran işsizliğe rağmen istihdam artışı olduğunu öne sürdü:





''Türkiye 2019'un sonuna kadar, başta enflasyon ve istihdam olmak üzere çok daha dengeli ve iyi bir noktaya ulaşmış olacak. Ocak ve şubattaki dönemi geride bırakıp istihdamın daha da artacağı döneme giriyoruz. Sadece mart ve nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na giriş noktasında istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda.''



