Samanyolu Haber /Ekonomi / Hemen önleminizi alın...! Albayrak: Enflasyonda keskin düşüşler bekliyorum /12 Mayıs 2019 16:02

Hemen önleminizi alın...! Albayrak: Enflasyonda keskin düşüşler bekliyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadarki birçok vaadinin tam tersi gerçekleşen Albayrak bu kez 'enflasyonda keskin düşüş beklediklerini' söyledi

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Albayrak, yayında "Türkiye'nin çok yoğun bir ekonomik saldırıya maruz kaldığı bir süreci yaşadık. Yeni ekonomi programıyla birlikte daha istikrarlı sürece girmek için adımları atmaya başladık. Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda daha keskin düşüşler yaşayacağız. Cari açıkta sıfıra yaklaştığımız bir sürece doğru hızla gidiyoruz" dedi.

Albayrak ayrıca rekor kıran işsizliğe rağmen istihdam artışı olduğunu öne sürdü:

''Türkiye 2019'un sonuna kadar, başta enflasyon ve istihdam olmak üzere çok daha dengeli ve iyi bir noktaya ulaşmış olacak. Ocak ve şubattaki dönemi geride bırakıp istihdamın daha da artacağı döneme giriyoruz. Sadece mart ve nisan ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na giriş noktasında istihdam artışı 520 bini geçmiş durumda.''

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