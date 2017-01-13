Hemen bu gece karar alalım

CHP'den Erdoğan’a erken seçim yanıtı







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, CHP’nin erken seçim restine ilişkin olarak, “Parlamento çalışamaz hale getirilirse bu düşünülebilir” karşılığını verdi. Erdoğan’ın sözlerine yanıt gecikmedi. İşte o açıklamalardan bazıları…





Aykut Erdoğdu (CHP İstanbul milletvekili)





Eğer Anayasa TBMM’de red edilir ve erken seçim yapılırsa bu koşullar altında AKP iktidardan iner… Anahtar MHP’nin elinde… Erdoğan yıkım anayasasıyla ilgili erken seçim şantajını MHP’nin önüne koydu… MHP tarihi bir yol ayrımında… Eğer referanduma gidilirse sonuç ne olursa olsun erken seçim olacak… Bu durumda MHP yüksek ihtimalle baraj altı kalacak… AKP’nin seçmeni ikiye ayrılıyor… Oran kabaca yarı yarıya… Vicdan seçmenleri… Cüzdan seçmenleri… Cüzdan seçmenleri erimeye başladı…





Barış Yarkadaş (CHP İstanbul milletvekili)





Partimizin ‘erken seçim’ restine AKP ve MHP karşılık veremiyor. Onlar susuyor, ERDOĞAN konuşuyor… AKP ve MHP’nin siyaseten iflasıdır bu.





Tuncay Özkan (CHP İzmir milletvekili)





Hodri meydan. Görüşün TBMM Başkanı ve Başbakan ile seçime gidelim. Kampanyayı da başkan olacağım diye siz yapın. Ama yapamazsınız.Korkarsınız





Ahmet Küçük (CHP eski milletvekili)





CB: Parlemento çalışmaz hale gelirse erken seçim düşünülür.Tek başına iktidarsın,316 Mv in var.Başkan olamazsa Tbmm çalışamıyor kabul edilecek





Adnan Keskin (Ankara CHP İl Başkanı)





Meclis çalışmayacak duruma gelirse erken seçim düşünülebilir diyorsunuz Şu an meclis çalışıyormu? Hodri Meydan





Lütfü Türkkan (MHP eski milletvekili)





Erken seçim tehdidi ile milletvekili korkutmak, bu sayede oylamayı etkilemek hala moda mı yahu?





Ali Öztunç (CHP PM üyesi)





Bahçeli’den sonra Erdoğan’da milletvekillerini erken seçim ile tehdit etti. Biz CHP olarak seçime varız.Hodri meydan.Varsa yüreğimiz buyrun.





Eren Erdem (CHP İstanbul milletvekili)





Milletvekillerini ERKEN SEÇİM ile tehdit ederek Başkanlığı geçirmeye çalışanlara son sözümüz; “hemen bu gece erken seçim kararı alalım!”





sözcü