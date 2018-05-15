Hem tekmeci hem de yalancı... Madenci yakını görüşmelerini anlattı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4. yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yapan Yerkel, günah keçisi ilan edildiğini öne sürerek "Olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisinden özür diledim ve helallik istedim. O da hakkını helal etti" dedi.







Ancak Kocabıyık, Yerkel'in bu iddiasını doğrulamadı. Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'e konuşan Kocabıyık, “Halen üzgünüm, kalbim kırık. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” diyerek özrü kabul etmediğini belirtit.





Kocabıyık, Yerkel ile sadece bir kez görüştüğünü, işsiz olduğu dönemlerde dahi telefonlarına çıkmadığını söyledi.





Kocabıyık, şunları söyledi:





"Bir kere telefon etmekle bu iş bitiyorsa, tamam. Tekme fotoğrafının yayımlanmasından sonra Soma’da kimse bana iş vermedi. Kara listeye alındım. Kaç kere yardım için telefon ettim, hiçbirine çıkmadı. Hep ‘Toplantıdayım’ dedirtti. O zaman Ankara’da görevdeydi. Ben de işsizdim. Bir yardımı olmaz mıydı? Yardım istediğimde ilgilenmedi."





Başbakanlık’ın Mercedes araçlarına zarar verdiği iddiasıyla ceza alan Kocabıyık, hakkında 'provokatör' suçlamasıyla haber yapan bazı medya kuruluşlarına karşı açtığı davalardan da olumlu sonuç alamadığını belirtti. Bu nedenle adalet üzerine konuşmak istemediğini söyleyen Kocabıyık, “Ben gariban bir insanım” diyerek “Davalar hep bizim aleyhimize dönüyor. O yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum. Tek bir telefonla özür olmaz. O tekme yalnızca bana değil, tüm madencilere atıldı” diye konuştu.





TEKME ATIP RAPOR ALMIŞTI





Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık görevini yaptığı dönemde yaşanan Soma faciasında, madenciye tekme atan Yusuf Yerkel, 7 günlük iş göremezlik raporu almıştı. Servan Gökhan isimli doktorun imzası bulunan sağlık raporunda Yerkel'e 'tekme attığı sağ dizde kızarıklık ve yumuşak doku şişliği tanısı konulduğu' ortaya çıkmıştı.





MADENCİYE HAPİS VE PARA CEZASI





Yerkel'in aldığı iş göremezlik raporunun tartışmaları devam ederken, tekmelediği madenci 10 ay hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.



