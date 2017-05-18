Hem kral hem de 21 yıldır yolcu uçaklarında part-time pilot!





Hollanda Kralı Willem-Alexander, 21 yıldır "Hollanda Kraliyet Havayolları" KLM'de pilotluk yapmakta olduğunu duyurdu.





Hollanda gazetesi De Telegraaf'a konuşan Willem-Alexander, yarı-zamanlı olarak yaptığı pilotluğu "hobi" olarak niteledi.





Willem-Alexander, pilotluk yaparken günlük görevlerinden uzaklaşabildiğini belirterek, "benim için en önemli şey tamamen odaklanabileceğim bir hobim olması" diye konuştu.





Hollanda Kralı, "bir uçağınız, yolcularınız ve mürettabatınız oluyor. Onların tüm sorumluluğu sizde. Sorunlarınızı karadan havaya götüremezsiniz. Böylece tamamen kopup başka bir şeye yoğunlaşabiliyorsunuz. Bu benim için uçmanın en rahatlatıcı yolu" diye konuştu.





İlk kez 30 yıl kadar önce öğrenciyken pilotluk yapmaya başlayan Willem-Alexander'ın, tıbbi yardım örgütü Afrika Tıbbi Araştırma&Eğitim Vakfı (AMREF) için Afrika'ya uçuş yaptığı, sonrasında Kenya Doğal Yaşam Servisi için pilotluk yaptığı kaydedildi.





Kral Willem-Alexander, 2001'de yaşanan 11 Eylül saldırıları nedeniyle artan güvenlik önlemlerinin tanınmasını engellediğini, yolcularla karşı karşıya gelmediğini söyledi.