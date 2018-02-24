Hem atanamayan , hem KHK mağduru öğretmen çalıştığı fabrikada vefat etti...

Sarp Plastik Sanayiinde 20 gündür çalışan Hasan Songur, enjeksiyon makinesine düşen parçayı almaya çalıştığı sırada pistonların kapanmasıyla vefat etti.









25 yaşındaki Songur, sosyal bilgiler öğretmeniydi, ataması yapılmadığı için ücretli öğretmenlik yapıyordu. Ücretli öğretmenlikten önce çalıştığı fabrikanın hizmet hareketi ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle ücretli öğretmenlikten de atılan Songur, Sarp Plastik'te çalışmaya başlamıştı.





CEP TELEFONUNUN BORCUNU ÖDEMEK İÇİN FABRİKADA ÇALIŞIYORDU





Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olan Hasan Songur, atanamayınca, kardeşi İbrahim Songur ile birlikte 20 gün önce fabrikada çalışmaya başladı. Hasan Songur, fabrikanın gece vardiyasında, bozuk olan 400 tonluk plastik enjeksiyon makinesini çalıştırmaya çalıştı. Songur, ilk olarak makinenin etrafında 3 defa gezindikten sonra enjeksiyon makinesinin içerisine bakmak istedi. Hasan Songur, sorunun kaynağını bulmaya çalışırken, enjeksiyon makinesi bir anda çalıştı. Makine içindeki preste vücudun üst tarafı sıkışan Hasan Songur, öldü.





AĞABEYİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Durumu fark eden kadın işçilerden birinin çığlık atması üzerine, kardeşi İbrahim Songur, koşarak olay yerine geldi. Ağabeyini kanlar içinde bulan İbrahim Songur, sinir krizi geçirdi. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Songur'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hasan Songur'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Hasan Songur'un üniversite yıllarından bu yana dans tutkunu olduğu öğrenilirken, sosyal medyada paylaştığı dans videoları da dikkat çekti.