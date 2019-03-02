'Hem AKP'li hem CHP'li seçmenin sandık protestosundan söz ediliyor'









Tunca Bengin, "Seçmenini sandığa götüren kazanır" başlığıyla yayımlanan yazısında sonuçları pek tahmin edilemeyen bir seçime gidildiğini belirtti.









"Evet, anketler ve öngörüler var ama onlarla ilgili olarak da ciddi anlamda güvenilirlik endişeleri söz konusu. Bunda da bazı 'taraf' kamuoyu araştırma kuruluşlarının kötü örneklerinin yanı sıra bölük pörçük ittifaklardan kaynaklanan araştırma zorluklarının payı var" diyen Bengin, şöyle devam etti:

"Yine bir başka etken de kararsızların bu kez daha çok 'sandığa gidip gitmeme konusuna' odaklanmalarıyla bağlantılı. Çünkü kararsızlar her seçimde oluyordu ama ya partiler arası geçişkenlik olasılıkları tartışılıyor ya da aslında kararlı olup da kararını açıklamaktan çekinen seçmenlerin varlığına dikkat çekiliyordu. Oysa bu seçimde partisine küskün veya memnuniyetsiz kitlelerin yekten sandık protestosundan söz ediliyor. Hem AKP hem CHP cenahında, üstelik de fazlaca…