Helikopterin düşme anı kamerada

Bostancı açıklarında bir helikopter düştü. Helikopterdeki pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Ünver yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Helikopterin ilk bilgilere göre yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğü belirtiliyor.

Bugün saat 17:00 sularında Bostancı sahili iskele civarında özel bir helikopter denize düştü. Helikopterin iş insanı Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. Helikopterde bulunan iş insanı Halil İbrahim Ünver ve piloy İsmet özgür çevredeki balıkçılar tarafından yaralı olarak denizden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.





Pilot Öztürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken Halil Ünver hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.