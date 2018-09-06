Samanyolu Haber /Gündem / Helikopterin düşme anı kamerada /06 Eylül 2018 20:08

Helikopterin düşme anı kamerada

BOSTANCI’DA helikopterin düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı

İşte helikopterin düşüş anı!

Bostancı açıklarında bir helikopter düştü. Helikopterdeki pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Ünver yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Helikopterin ilk bilgilere göre yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğü belirtiliyor.
Bugün saat 17:00 sularında Bostancı sahili iskele civarında özel bir helikopter denize düştü. Helikopterin iş insanı Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. Helikopterde bulunan iş insanı Halil İbrahim Ünver ve piloy İsmet özgür çevredeki balıkçılar tarafından yaralı olarak denizden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. 

Pilot Öztürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken Halil Ünver hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Helikopterin düşme anı kamerada Sonraki Haber >>

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:53:29