Samanyolu Haber /Gündem / Helikopter kazası: Şehit komutan yaşasaydı... /03 Haziran 2017 11:09

Helikopter kazası: Şehit komutan yaşasaydı...

Şırnak’ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın’la ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Kulislerde görevden alınması beklenen Özel Kuvvetler KOda Tv’den Müyesser Yıldız’ın yazısına göre, 3 hafta önceki kuliste görevden alınması beklenen Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın yerine Aydoğan Aydın’ın atanacağı konuşuluyordu. Yıldız, “Kaynak sağlamdı, zira bilgi Saraya yakın kaynaklardan gelmişti. Değişikliğin Ağustos Şura’sında yapılacağı, bu arada Aydoğan Aydın’ın beraat etmesinin beklendiği söyleniyordu. Takipteydim, araştırıyordum. Maalesef gerek kalmadı!..”omutanı Zekai Aksakallı’nın yerine Aydoğan Aydın’ın atanacağı konuşulduğu ortaya çıktı.

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Helikopter kazası iyi araştırılmalı

Şırnak’taki helikopter faciasıyla ilgili şüpheler giderilemediğini aktaran Yıldız, Örnek olarak da 14 Mayıs 2016’da Hakkari Çukurca’da düşen Kobra helikopterimi hatırlatttı.

Şöyle devam etti:

“Çığlı Üs Bölgesinde çatışma çıkmış, bölücü teröristler 6 askerimizi şehit etmişti. Bölgeye takviye için gönderilen taarruz helikopteri Kobra da düşmüş Kara Pilot Üsteğmen Burak Bikebahşi ile Pilot Üsteğmen Müjdat Kerem Şahan şehit olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı’ndan olay sabahı yapılan açıklama şöyleydi: “Teröristlere müdahale için bölgeye sevk edilen bir Kobra helikopterimiz Hakkâri Çukurca bölgesinde saat 05.50 sularında kaza kırıma uğramıştır. Teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilen bu elim kazada helikopter pilotu olan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Kaza ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir.”

Ancak 24 saat geçmeden bölücü terör örgütü, Kobra’mızı füzeyle vurma görüntülerini yayınlamıştı. Sonrasında PKK’nın bu füzeleri nereden aldığı konuşulmuş, iktidar ve medyası Rusya’yı işaret etmişti.”

O açıklamayı yapan ve yaptıranların halen görevde olduğunu belirtip, soralım:

Ne oldu kaza ile ilgili inceleme ve araştırmanın sonucu, bilen var mı?

Bildiğim şu; Hakkari’de bir dava açıldı. Ancak tam o günlerde bölgedeki askeri mahkemeler lağvedildiği için davaya bakacak yer bulunamadı. En son gördüğümde şehitlerin avukatları mahkeme arıyordu!..

İnşallah bu son kaza da unutulmaz, takibi yapılır… Ve ilgililer, olayı gerçekten enine boyuna araştırıp, millete tatmin edici bir açıklamada bulunur…”
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