Samanyolu Haber /Gündem / “Helal olan bir işten vazgeçmeyi adamak” adak olur mu? /23 Nisan 2019 14:16

“Helal olan bir işten vazgeçmeyi adamak” adak olur mu?

Samanyoluhaber.com'da okuyucularından gelen soruları cevaplayan Dr Ali Demirel son yazısında 'Helal olan bir işten vazgeçmeyi adamak” adak olur mu?' ' sorusunu cevaplıyor

SHABER3.COM

BİR SORU-BİR CEVAP

“Helal olan bir işten vazgeçmeyi adamak” adak olur mu? 

Soru: Evde oynarken yanlışlıkla yeğenimin üzerine ocaktaki süt döküldü. Yüzü yandı. Bunun üzerine ablam, çocuğunun iyileşmesi durumunda evde bir daha süt bulundurmayacağı gibi bir adakta bulundu. Yeğenim tamamen iyileşti. Dolayısıyla ablamın dileği yerine geldi. Şimdi ablam bu adağı yerine getirmek zorunda mı? Vazgeçse bunun herhangi bir vebali var mıdır? (Yasemin H.)

Adak “kişinin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılması” demektir. 

Buna göre bir kimsenin dileği gerçekleştiği takdirde yerine getirmek üzere Allah’a söz verdiği şeyin adak sayılabilmesi için farz veya vacip ibadet cinsinden bir şey olması gerekir. 

Mesela namaz, oruç, sadaka, kurban gibi ibadetler, adak olarak geçerli sayılan ibadetlerdendir. Dolayısıyla “evde süt bulundurmamak” gibi helal olan bir işten vazgeçmeye söz vermek adak sayılmaz. 

Dolayısıyla ablanızın verdiği söz, dinimize göre adak değildir. Bunu yerine getirmesi gerekmediği gibi herhangi bir keffaret ödemesi de gerekmez. 

Ancak şu da unutulmamalıdır ki, bir mü’min herhangi bir hususta Allah’a söz vermeden önce düşünmeli, Allah katında makbul sayılmayan veya değeri olmayan bir şeyle adak yapmaya kalkmamalıdır.

TWİTTER : @aliihsandemirel

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