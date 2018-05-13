Samanyolu Haber /Gündem / Hedef: Davutoğlu gibilerine uzak, cemaat düşmanı, sadık, kuzu gibi AKP grubu /13 Mayıs 2018 10:16

Hedef: Davutoğlu gibilerine uzak, cemaat düşmanı, sadık, kuzu gibi AKP grubu

AKP'de ilk etapta oluşturulan milletvekili listesinde halen vekil olanlardan sadece 120 ismin bulunduğu, grubun yüzde 40-50 oranında değiştiği iddia edildi.

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Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan ilk listede gruba girecek tüm isimlerin "sadakat ve güven" esasına göre belirleneceği belirtildi. 

Hürriyet'in haberine göre geçmiş dönemde parti politikalarına ters düşen isimlerin listeye alınmayacağı öne sürüldü.  Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibinden adaylık başvurusu yapan isimler de bu elemeye takılacak

Haberde, istihbarat raporları ve fişleme listelerinin illegal şekilde AKP'nin kullanımına açıldığı anlaşılırken adayların sülalelerinde cemaatten kimse var mı diye de bakılacak. 
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