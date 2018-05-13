Hedef: Davutoğlu gibilerine uzak, cemaat düşmanı, sadık, kuzu gibi AKP grubu

Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan ilk listede gruba girecek tüm isimlerin "sadakat ve güven" esasına göre belirleneceği belirtildi.





Hürriyet'in haberine göre geçmiş dönemde parti politikalarına ters düşen isimlerin listeye alınmayacağı öne sürüldü. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibinden adaylık başvurusu yapan isimler de bu elemeye takılacak





Haberde, istihbarat raporları ve fişleme listelerinin illegal şekilde AKP'nin kullanımına açıldığı anlaşılırken adayların sülalelerinde cemaatten kimse var mı diye de bakılacak.