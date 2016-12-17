Hedef alınan askerlerle ilgili önemli detay

İntihar saldırısında hedef alınan Kayseri 1. Komando Tugayı’na bağlı askerlerin iç güvenlik harekatı kapsamında terörle mücadelede aktif görev aldığı ve bu yüzden hedef alındığı sanılıyor.





Terör örgütü PKK ile mücadele için özel olarak eğitilen Kayseri 1. Komando Tugayı’na bağlı askerler, 5 ay içerisinde Hakkari ve çevre bölgelerde düzenlenen operasyonlarda yer almıştı.

KURTULMUŞ: OKLAR PKK'YI GÖSTERİYOR





Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş sabah Kayseri'de gerçekleşen saldırıya dair "Oklar şu anda PKK'yı işaret ediyor" dedi. TV yayınına katılan Numan Kurtulmuş şunları söyledi: Oklar şu anda PKK'yı işaret ediyor. Kayseri özellikle seçilmiş görünüyor

