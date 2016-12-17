Samanyolu Haber /Gündem / Hedef alınan askerlerle ilgili önemli detay /17 Aralık 2016 14:25

Hedef alınan askerlerle ilgili önemli detay

Kayseri’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında, Kayseri 1. Komando Tugayı’na bağlı askerler hedef alındı. Bu askerler PKK ile mücadelede en aktif görev alan birliklerden

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İntihar saldırısında hedef alınan Kayseri 1. Komando Tugayı’na bağlı askerlerin iç güvenlik harekatı kapsamında terörle mücadelede aktif görev aldığı ve bu yüzden hedef alındığı sanılıyor.


Terör örgütü PKK ile mücadele için özel olarak eğitilen Kayseri 1. Komando Tugayı’na bağlı askerler, 5 ay içerisinde Hakkari ve çevre bölgelerde düzenlenen operasyonlarda yer almıştı.

KURTULMUŞ: OKLAR PKK'YI GÖSTERİYOR

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş sabah Kayseri'de gerçekleşen saldırıya dair "Oklar şu anda PKK'yı işaret ediyor" dedi. TV yayınına katılan Numan Kurtulmuş şunları söyledi: Oklar şu anda PKK'yı işaret ediyor. Kayseri özellikle seçilmiş görünüyor

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