Samanyolu Haber /Dünya / Heathrow'da drone paniği /08 Ocak 2019 23:47

Heathrow'da drone paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda akşam saatlerinde görülen drone sebebiyle uçuşlar durduruldu.

SHABER3.COM

Avrupa'nın en işlek havalimanında çalışan yetkililer "Heathrow'da görülen drone'a müdahale edilecektir. Güvenlik önlemi olarak, tüm uçuşlar geçici bir süre için durdurulmuştur." açıklamasını yaptı.

Bazı yolculardan alınan bilgiye göre pistte bulunan birçok uçağın kalkış için izin beklediği belirtildi. Londra'nın ikinci en işlek havalimanı olan Gatwick'de geçtiğimiz Aralık ayında görülen drone'lar sebebiyle bini aşkın uçuş iptal edilmiş, olaydan yaklaşık 140 bin yolcu etkilenmişti. İngiltere söz konusu drone'ları bulmak için özel eğitimli askeri birliklerini olay yerine göndermiş, operasyonun maliyeti birkaç milyon Pound'a mal olmuştu.

Heathrow yıllık 70 milyonu aşkın yolcuya hizmet veriyor.

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