HDP'ye göre MHP nasıl Güneydoğu'da oy patlaması yaptı?

Seçim sonuçlarını değerlendiren HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, hem baskılar hem de devlet imkanlarının kullanılması açısından seçimlerin meşru olmadığını kaydetti.





Birgün gazetesi'nden Zeynep Kuray'ın haberine göre seçim günü Kars Sarıkamış’ta yapılan hileye bizzat tanıklık eden Bilgen, kaymakam ve muhtarların seçimlerde MHP ve AKP’den de daha aktif çalışan ögeler olduğuna dikkat çekti. Bu genel tabloya rağmen HDP’nin barajı aşmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Bilgen, Erdoğan ve hükümetinin başarı kriterini HDP’yi baraj altında bırakmaya odaklamasının toplumda büyük bir tepkiye yol açtığını ve hem HDP seçmeni olanların hem de olmayanların güçlü bir irade ortaya koymasına neden olduğunu belirtti.





Seçimlerde HDP’nin bölgede oylarının düştüğüne ve MHP’nin oylarında da bir artış görüldüğüne ilişkin yorumları da değerlendiren Bilgen, söz konusu illerde gördükleri sosyolojik durumun ve toplumsal psikolojinin böyle bir dönüşüme işaret etmediğini söyledi.





“MHP Kürtlere çok iyi şeyler vaat etti, onun için de Kürtler oy verdi gibi bir durum yok. Matematiksel olarak da yok zaten” diyen Bilgen şu hususlara dikkat çekti:





“Somut veriler üzerinden okuma yapmak lazım. Bir kere söz konusu iller üzerine yapılan analizlerde HDP’nin oy kaybı 100-120 bin aralığında gözükürken, AKP’nin aynı illerdeki oy kaybı 160 bin üzerinde gözüküyor. Bizden AKP’ye kayış olduysa bile, ki veriler bunu göstermiyor, bizden MHP’ye kayış olmayacağına göre ya AKP’den MHP’ye kayış var ya da yeni bir seçmen kitlesi var. Burada yeni bir ittifakın sandığa gitmiş olmasını, örneğin Saadet Partisi, CHP gibi diğer Millet İttifakı partilerindeki artışı göz ardı etmemek lazım. İkincisi, çok ciddi miktarda güvenlik gücünün bölgede oy kullandığına dair somut veriler var. Dolayısıyla da bu artış MHP’nin politikalarının Kürtler tarafından onaylanması, benimsenmesi gibi okunamaz. Bu muhtemelen masa başı operasyonların, seçime dönük planlı seçmen kaydırmalarının bir sonucudur.”





Kaymakamlar ve muhtarlar daha aktifti





Bu seçimlerde yapılan hilelere bizzat tanıklık eden Bilgen, kaymakamların seçim kampanyası yürüttüğü Sarıkamış’ta, seçim günü muhtarların sanki görevlendirilmiş gibi kendilerini okul sorumlusu olarak tanıttıklarına tanık olduğuna dikkat çekti. Referandumda da benzer bir sürecin yaşandığını hatırlatan Bilgen, Kars’ta köyde yaşamayan veya ölmüş olan insanlar adına ‘Evet’ oyu kullanıldığının somut tutanakları olduğuna ancak açılan davalarda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekti. Bilgen, ne olursa olsun HDP olarak bu seçimde yapılan usulsüzlüklere karşı itirazlarını yaptıklarını duyurdu.





Yerel seçimlerde ayrılık gözüküyor





Bilgen, AKP-MHP tarafından yönetilen bir Türkiye’de Kürt meselesine yaklaşımın nasıl olacağı konusunda ise, bugüne kadar olduğu gibi MHP’nin bu konuda AKP’yi bloke etmeye ve politikasını şekillendirmeye devam edeceğini belirtti. MHP’nin elde ettiği pozisyonu kullanacağına işaret eden Bilgen, “AKP bu durumu ne kadar kaldıracak onu göreceğiz. Ancak aldığımız duyumlar, yerel seçimlerde bu ittifakın devam etmeyeceği yönünde. Dolayısıyla belki uyum yasaları çıkartılırken birlikte hareket edecekler ama sonrasında yol ayrımına gidilebileceği söyleniyor” dedi.





Birgün