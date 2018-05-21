HDP'nin listesi kesinleşti....

HDP'nin 24 Haziran milletvekili seçimleri için adaylık listesi netleşti.
Cezaevinde tutuklu bulunan Eski Grup Başkanvekili İdris Baluken, son seçim bölgesi olan Diyarbakır'dan başka bir yerde aday gösterildi.
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise İstanbul olan seçim bölgesi değiştirilerek Ankara'dan aday gösterildi.
YSK'ya sunulacak listede, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'dan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Van'dan milletvekili adayı gösterildi.
DİYARBAKIR LİSTESİ
Eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı olan Selçuk Mızraklı birinci sıradan aday gösterildi.
Diyarbakır listesi şöyle: DTK Başkanlık Divanı üyeleri Saliha Aydeniz ve Musa Farısoğlulları, Garo Paylan, Hişyar Özsoy, İmam Taşçıer, Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ, Abdurrahman Durmuş, Mehmet Temizyüz, Ferda Fahrioğlu.
HDP'de öne çıkan isimler ve aday gösterildikleri şehirler şöyle:
ÖNE ÇIKAN İSİMLER VE ADAY GÖSTERİLDİKLERİ İLLER
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen — Kars
Grup Başkanvekilli Meral Danış Beştaş — Siirt
Garo Paylan — Diyarbakır
Meclis Başkanvekili Mithat Sancar — Mardin
Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu — İstanbul
Kemal Bülbül — Antalya
Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye Sorumlusu Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik — Mardin
Feleknas Uca — Batman
Hüda Kaya — İstanbul
Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi Prof. Dr. Nurettin Turgay — İzmir
Ahmet Şık — İstanbul 2. Bölge
Tayyip Temel — Van
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Ebru Günay — Mardin, Cengiz Çiçek — Van
Eski HDP Mardin İl Eş Başkanı Ömer Öcalan — Urfa
TİP kurucu üyelerinden Barış Atay — Hatay
Rıdvan Turan — Mersin
Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan Dilşad Canbaz, Erkan Baş, Halkevleri Genel Başkanlığı'nı önceki dönem yürüten Oya Ersoy — İstanbul
ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni — İzmir
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları — Adana
İmam Taşçıer — Diyarbakır
DTK Eş Başkanı Bedran Öztürk — Ağrı
Tutuklu DTK Eş Başkanı Leyla Güven — Hakkari
Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkan Yardımcısı Nusrettin Maçin — Urfa
Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir — Ağrı
Serpil Kemalbay — İzmir
Veli Saçılık — Ankara
Remziye Tosun — Diyarbakır
Ferhat Tunç — Aydın
Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli,
Ekonomist Erol Katırcıoğlu — İstanbul