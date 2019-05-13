HDP'nin İstanbul kararı belli oldu mu?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısıyla gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Oluç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarını gerçekleştirdiklerini, İstanbul kararı için henüz sürecin tamamlanmadığını söyledi.







Oluç, İstanbul seçimlerine ilişkin “HDP nerede duruyor?” yönündeki soruya şu cevabı verdi: “HDP’nin kurulları var ve bu kurullar demokratik tartışma geleneğine sahip kurullardır. Bunlardan biri MYK’dir. MYK toplanmış ve tartışmıştır. Belli bir yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştır. MYK tek kurul değildir, diğer taraftan PM var. PM de toplandı ve tartıştı. MYK ve Meclis Grubu birlikte toplantı halinde şu anda."





OLUÇ: NİHAİ KARAR BİR HAFTA İÇİNDE VERİLECEK





Son olarak da İstanbul’da il ve ilçe örgütü yöneticilerimizle ve seçim çalışması yürüten komisyonlarla birlikte bir toplantı yapılacağını aktaran Oluç, "Siz 'çok yavaş işliyor' diyebilirsiniz, fakat 1 hafta içinde hepsi tamamlanmış olacaktır." dedi.





Oluç, "Bugün gene dijital medyada gördüm. ‘Türk vekillerle Kürt vekiller anlaşamadı’ diye bir haber vardı. Gülüp geçiyoruz bu haberlere. Türk ya da Kürt vekiller ayrımı yok kendi içimizde. Hepimiz HDP vekilleriyiz. Bu hafta sonunda net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır.” şeklinde konuştu.





Oluç, Soma faciasının yıl dönümü sebebiyle hayatını kaybeden 301 maden işçisini anarak konuşmasına başladı.





Oluç, “Az maliyet çok kâr, az zamanda çok çalıştırma anlayışı sebebiyle bu katliam yaşanmıştı. Madenlerde özelleştirme, taşeronlaştırma, rödovans, sendikasızlaştırma ve kölelik koşullarında çalıştırma sistemi nedeniyle bu katliam yaşanmıştı. Aradan 5 yıl geçti bu konuda adalet sağlandı mı sorusunun cevabı tek kelime ile hayır.” ifadelerini kullandı.





DEVLET BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE ATIF YAPTI





Oluç, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle devam eden açlık grevlerine de dikkati çekti.





Oluç, Adalet Bakanlığı’na “İmralı’da bulunan hükümlüler için de kullanılabilir hale getirin” çağrısı yaparken, “İyi Parti’ye, CHP’ye sormak istiyoruz. ‘Öcalan avukatlarıyla görüşebilmeli, hukuk uygulanmalı’ cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? MHP Genel Başkanı Bahçeli bile avukat görüşünün yapılabilmesi konusundaki görüşünü beyan etti. Siz muhalefet partisisiniz. Hukuk ve demokrasi konusundaki çifte standardınıza ne zaman son vereceksiniz.” diye konuştu.





Oluç, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.





"Muhalefetin adım atması gerektiği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi gerektiği' yönündeki açıklamasını samimi buluyor musunuz?” sorusu üzerine Oluç şunları kaydetti: “Biz bütün muhalefet partilerinin ve iktidar partisinin Türkiye’deki hukuka, anayasaya, hükümlü halklarına ve uluslararası sözleşmelere uygun davranması gerektiğini düşünüyoruz. Bahçeli’nin sözü buna işaret eden bir sözdür. Muhalefet partilerinin de hükümlü haklarına sahip çıkması konusunda yanı cesareti göstermesi gerektiğini düşünüyoruz.”