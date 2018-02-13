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HDP'nin eski Eş Genel Başkan gözaltına alındı
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HDP'nin eski Eş Genel Başkan gözaltına alındı
/
13 Şubat 2018 17:16
HDP'nin eski Eş Genel Başkan gözaltına alındı
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay Ankara'da gözaltına alındı
SHABER3.COM
HDP Eş Genel Başkanlığı görevini devrettiği 10 Şubat'taki kongrede, PM üyesi seçilen Serpil Kemalbay Ankara'da gözaltına alındı.
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