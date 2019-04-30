HDP'lilerden Leyla Güven için oturma eylemi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki görüş yasağının kaldırılması talebiyle 173 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in eylemi ile cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için Meclis’te oturma eylemi başlattı.







Aralarında HDP Grup başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç’un da olduğu HDP’liler, “Leyla Güven yaşasın” yazılı önlükleri giyerek, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un makamının olduğu TBMM 1 Nolu kapı önünde oturmaya başladı.





Burada kısa bir açıklama yapan Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Leyla Güven’in yaklaşık 6 aydır açlık grevi eyleminde olduğunu söyleyerek, açlık grevlerine dikkat çekmek için bu eylemi yaptıklarını söyledi. Kurtulan, şöyle dedi:





“Leyla Güven yasal bir talep için açlık grevi eylemi başlattı. Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini, tecridin barışın, adaletin önünde büyük bir engel olduğuna vurgu yaparak, bu hak ihlalinin ortadan kaldırılmasını talep etti. Bu Leyla ile sınırlı kalmayıp bütün cezaevlerine yayıldı. Ölümler olmasın, tabutlar çıkmasın dememize rağmen sekiz kişi hayatını kaybetti. Şimdi de 15 kişi ölüm orucuna başladığını duyurdu. Buna dikkat çekmek bu duruma mutlaka müdahale etmek, kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapmak ve Meclis’in bu konuda görev almasını, Adalet Bakanlığının harekete geçmesi çağrısı yapıyoruz. Leyla Güven yaşasın diye.”