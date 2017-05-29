Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li vekil Besime Konca tutuklandı /29 Mayıs 2017 18:49

HDP'li vekil Besime Konca tutuklandı

3 Mayıs'ta tahliye edilen HDP Siirt Milletvekili Besime Konca yeniden tutuklandı.

SHABER3.COM

Batman Havaalanı'nda gözaltına alınan HDP Siirt MilletvekiliBesime Konca, tutuklandı.

Konca ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vardı.

Besime Konca, 4 buçuk ay tutuklu kalmıştı. 3 Mayıs’ta çıkarıldığı Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcı ve mahkeme heyetinin talepleri üzerine oy birliğiyle tahliye edilmişti. Ancak Cumhuriyet Başsavcısı, Konca’nın tahliyesine itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs’ta Konca’nın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı vermişti. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP'li vekil tutuklu bulunuyor.
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