HDP'li vekil Besime Konca tutuklandı

Batman Havaalanı'nda gözaltına alınan HDP Siirt MilletvekiliBesime Konca, tutuklandı.







Konca ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vardı.





Besime Konca, 4 buçuk ay tutuklu kalmıştı. 3 Mayıs’ta çıkarıldığı Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcı ve mahkeme heyetinin talepleri üzerine oy birliğiyle tahliye edilmişti. Ancak Cumhuriyet Başsavcısı, Konca’nın tahliyesine itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs’ta Konca’nın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı vermişti. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP'li vekil tutuklu bulunuyor.