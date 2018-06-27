Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li Şık: Biz cambaza bakarken, doğrudan dijital yazılımla işi bitirdiler /27 Haziran 2018 19:10

HDP'li Şık: Biz cambaza bakarken, doğrudan dijital yazılımla işi bitirdiler

HDP'den İstanbul Milletvekili seçilen gazeteci Ahmet Şık, 24 Haziran seçimlerinin hileli olduğunu belirterek, "Biz cambaza bakarken, onlar doğrudan dijital yazılımla işi bitirmişlerdi zaten" ifadesini kullandı. HDP'nin Meclis'te olmasının kazanç olduğunu söyleyen Şık, "Her şeye rağmen, moralimiz bozulsa da yılgınlığa düşmek yok" dedi.

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Sosyal medya hesabından seçim günü yaşananlara ve sonuçlara dair değerlendirmelerde bulunan Ahmet Şık, "YSK 14 Mayıs 2018 itibarıyla 'tahmini' sandık sayısının 180 bin 896 olduğunu açıklamış. Ancak seçimden sonra toplamda 180 bin 8 sandık olduğu açıklandı. Tahmini sandık ne demek? Nerede olduğunu bilmediğimiz 892 sandık kaç oyu kapsar?" diye sordu.

Adil Seçim Platformu üyelerinin can güvenliği sorunları yaşadığını ve saldırıya uğradığını belirten Şık,  "Twitter'da yaklaşık 320 bin takipçisine bakarak gönüllülerinin bile takipçisi olmadığı Adil Seçim Platformu'nun ne kadar işlevi olduğunu @msafaksari şöyle anlatmış" dedi ve Mehmet Şafak Sarı'nın paylaşımlarını aktardı:

'CHP'NİN SAYIM SİSTEMİ SEÇİM GECESİ ÇÖKTÜ'

Şık, "Bu kadar iddialı hazırlandığı duyurulan Adil Seçim Platformu'nun internet sitesi ve CHP'nin sayım sistemi seçim gecesi çöktü. Dışarıdan bir saldırıyla mı çöktü yoksa teknik yetersizlik nedeniyle mi çalıştırılamadı? Soruların yanıtını hala bilmiyoruz" dedi.

Şık, MHP'nin, 1 Kasım'a oranla neredeyse koruduğu oy sayılarındaki artışa da dikkat çekti.

"Bu seçim de tıpkı öncekilerdeki gibi hilelidir. Devlet kaynaklarını sınırsızca kullanan; başta HDP olmak üzere muhaliflerini, kendine biat eden ya da teslim olan medyada yer verdirtmeyen iktidar blokunun karşısına yüzde 10 barajıyla boğuşarak çıkılması hilenin büyüğü değil mi?" diyen Şık şöyle devam etti:

''Bir gazeteci ağabeyimin dediği gibi: İşi şansa bırakmadılar. Başlamadan bitirdiler. Tek kaynaktan veri aktararak rıza ürettiler. Sahtekarlık yapıldığının, blok oylar kullanıldığının, müşahitlere saldırıların videolarını servis ederek, hepimizi sandık hilelerine yönlendirdiler.  Biz cambaza bakarken, onlar doğrudan dijital yazılımla işi bitirmişlerdi zaten. İddia ediyorum, katılım çok az olsaydı da bu sonuç çıkacaktı. Tabloya bakalım: AKP ilk turda kazandı. Görünüşte oy kaybetti ana Meclis çoğunluğunu da aldı. AKP memnun.''
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