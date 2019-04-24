HDP'li Gergerlioğlu: KHK zulmü bitecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partisinin Iğdır Milletvekili Habip Eksik ve Van Milletvekili Muazzez Orhan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, kendilerinin KHK ile kamudan ihraç edilen milletvekilleri olduklarını belirterek, "2,5 yıldır KHK mağdurlarına yönelik her türlü zulüm yapıldı." ifadesini kullandı.





"HÜKÜMET VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMAK İSTİYOR"





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında KHK mağdurlarının seçme ve seçilme haklarının konuşulduğuna işaret eden Gergerlioğlu, "KHK mağdurlarının seçme ve seçilme haklarının dahi tartışmaya açılması bu insanların vatandaşlıktan çıkarılmak istendiğini apaçık gösteriyor." diye konuştu.





YSK'nin, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanabileceğine yönelik karar verdiğini belirten Gergerlioğlu, "YSK, bu isteği oy çokluğu ile reddetti. YSK'nin iki üyesi bu karara itiraz etti. Bu inanılmaz bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef KHK mağdurlarının oy kullanamayacağına inanan hâkimlerin olması son derece üzücü. Aslında yasalar son derece açıktır." değerlendirmesinde bulundu.





SEÇİLEN İNSANLARA MAZBATA VERİLMEDİ





HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbatalarının verilmemesini eleştirerek, bunun ahlaki, insani veya hukuki olmadığını söyledi.





HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ise son 2,5 yıllık süreçte Türkiye'nin demokrasisi ve hukukunun sıfır noktasına geldiğini öne sürdü.





Gergerlioğlu, Eksik ve Orhan, basın toplantısında üzerinde "KHK zulmü bitecek" yazan döviz taşıdı.