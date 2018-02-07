Samanyolu Haber /Politika / HDP'li Encü'nün vekilliği düşürüldü /07 Şubat 2018 04:36

HDP'li Encü'nün vekilliği düşürüldü

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü. Milletvekilliği düşürülen HDP'li sayısı 7'ye çıktı.

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HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün milletvekilliği, hakkında verilen hapis cezasının Antep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Ekim ayında onaylanmasının ardından düşürüldü. Meclis Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmaların ardından Encü hakkında hazırlanan başbakanlık tezkeresi okundu.

Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Encü’ye “örgüt propagandası”ndan 3 yıl 9 ay 10 gün, “il idaresi kanununa ayrılık” suçundan ise 10 ay hapis cezası verilmişti.

İlk olarak 4 Kasım 2016’da tutuklanan Ferhat Encü, yaklaşık 3,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Ancak 2 gün serbest kaldıktan sonra 17 Şubat’ta yeniden tutuklanmıştı.

HDP’LİLERİN VEKİLLİKLERİ BİR BİR DÜŞÜRÜLÜYOR

Encü’nün milletvekilliğinin düşürülmesiyle birlikte vekilliği düşürülen HDP’lilerin sayısı 7’ye yükseldi. Encü’nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından 1 Kasım seçimleri sonrasında Meclis’te 59 olan HDP’li milletvekili sayısı 52’ye düştü. Encü gibi HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan ve Besime Konca’nın vekillikleri haklarında kesinleşmiş cezalar gerekçesiyle düşürülmüştü. Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk ve Leyla Zana’nın ise vekillikleri “devamsızlık” gerekçesiyle düşürülmüştü.

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