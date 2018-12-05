HDP'li Baluken'in cezası da onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e yerel mahkemenin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.







Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İdris Baluken'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 4 yıl 7 ay, 4 kez "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası veren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını uygun bulan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin kararını, Baluken'in avukatlarının itirazı üzerine inceledi.





"Terör örgütü yöneticilerinin talimatı veya örgütün çağrıları doğrultusunda gerçekleştirilen ve terör örgütünün propagandasına dönüşen şiddet eylemleri ve faaliyetlerin siyasi parti çalışması olarak kabulü mümkün değildir" diyen Yargıtay kararında "Sanığın süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içeren eylemleri nedeniyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğine dair kabulde isabetsizlik bulunmadığı" ifadelerini kullandı. Kararda, 5 yılın altındaki cezaların Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince onaylanarak kesinleştiği ve bu cezalara yapılan itirazın da reddedildiği belirtildi.





Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ocak'ta Baluken'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası vermişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi de 23 Mayıs'ta yerel mahkemenin kararını yapılan incelemenin ardından uygun bulmuştu.