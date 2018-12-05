Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li Baluken'in cezası da onandı /05 Aralık 2018 03:59

HDP'li Baluken'in cezası da onandı

Yargıtay, yerel mahkemenin eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

SHABER3.COM

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e yerel mahkemenin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İdris Baluken'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 4 yıl 7 ay, 4 kez "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası veren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını uygun bulan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin kararını, Baluken'in avukatlarının itirazı üzerine inceledi.

"Terör örgütü yöneticilerinin talimatı veya örgütün çağrıları doğrultusunda gerçekleştirilen ve terör örgütünün propagandasına dönüşen şiddet eylemleri ve faaliyetlerin siyasi parti çalışması olarak kabulü mümkün değildir" diyen Yargıtay kararında "Sanığın süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içeren eylemleri nedeniyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğine dair kabulde isabetsizlik bulunmadığı" ifadelerini kullandı. Kararda, 5 yılın altındaki cezaların Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince onaylanarak kesinleştiği ve bu cezalara yapılan itirazın da reddedildiği belirtildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ocak'ta Baluken'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası vermişti.
 
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi de 23 Mayıs'ta yerel mahkemenin kararını yapılan incelemenin ardından uygun bulmuştu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'li Baluken'in cezası da onandı Sonraki Haber >>

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:35:34