Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li 10 milletvekili Meclis'te açlık grevine başlıyor /03 Aralık 2018 16:09

HDP'li 10 milletvekili Meclis'te açlık grevine başlıyor

.Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 10 vekil tecride karşı Meclis'te açlık grevi eylemine başlayacak.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 10 HDP milletvekili, 26 gündür açlık grevi yapan tutuklu Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla 2 günlük açlık grevi yapacak.

Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin, yarın yapılacak HDP Grup Toplantısı'nın ardından açlık grevine başlayacağını duyurdu.

31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan Leyla Güven, 24 Haziran seçimlerinde cezaevinde HDP Hakkâri milletvekili seçilmişti.

Leyla Güven, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için 8 Kasım'da açlık grevine başladı.



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