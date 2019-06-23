Samanyolu Haber /Gündem / HDP'den ilk açıklama: Bugünün galibi Kürtler ve HDP oldu /23 Haziran 2019 20:17

HDP'den ilk açıklama: Bugünün galibi Kürtler ve HDP oldu

Seçim sonrası HDP'den de ilk açıklama geldi

SHABER3.COM

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugünün galibi Kürt’ler ve HDP olmuştur Nokta...” ifadesini kullandı.

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