HDP'den ilk açıklama: Bugünün galibi Kürtler ve HDP oldu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugünün galibi Kürt’ler ve HDP olmuştur Nokta...” ifadesini kullandı.



