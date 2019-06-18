Samanyolu Haber /Politika / HDP'den 23 Haziran öncesi yeni İstanbul adımı /18 Haziran 2019 22:12

HDP'den 23 Haziran öncesi yeni İstanbul adımı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bölge kentlerinden oy kullanmak üzere İstanbul’a gidecek seçmenlerin yol masrafını karşılama kararı aldı.

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Mezapotamya Ajansı’nda yer alan habere göre kampanyaya ilişkin konuşan HDP Diyarbakır teşkilatı görevlisi Edip Binbir, partisinin 31 Mart politikasının 23 Haziran’da da sürdüğünü söyleyerek İstanbul’da ikamet eden tüm HDP’lilerin oy kullanması için yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Binbir, bu kapsamda hem Ramazan Bayramı hem de yaz tatili olması nedeniyle Diyarbakır’a gelen İstanbul seçmenlerinin pazar günü yapılacak seçimde oy kullanmasını talep etti.

Partisinin aldığı karar doğrultusunda bölge kentlerinden oy kullanmak üzere İstanbul’a gidecek seçmenlerin yol masrafının karşılanacağını aktaran Binbir, bunun için seçmenlerin HDP il ve ilçe örgütlerine başvurması gerektiğini söyledi.
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