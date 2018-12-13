Samanyolu Haber /Gündem / HDP’ye iki günde iki baskın: 50 Gözaltı /13 Aralık 2018 00:54

HDP’ye iki günde iki baskın: 50 Gözaltı

Güneydoğu Anadolu'da açlık grevi yapan HDP milletvekili ve ona destek verenlere yönelik operasyonlar sürüyor

SHABER3.COM

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan’ın iki yıldan fazla kimseyle görüştürülmemesini protesto etmek amacıyla başlattığı açlık grevlerine destek için, HDP’de de açlık grevleri yapılıyordu.

İki gün önce polisin baskın yaparak gözaltına aldığı eylemciler henüz gözaltındayken, bugün 50 kişilik bir grup daha eyleme başladı. Ancak polis eylem nedeniyle bir kez daha HDP’ye baskın düzenledi. İl binasına giren polis ekipleri, engelleme girişimlerine rağmen, eylemin yapıldığı kata çıktı.

Polis eylem yapanları teker teker gözaltına aldı. Gözaltına alınırken slogan atan eylemciler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

HDP Diyarbakır İl Binası ikinci kez basılırken, Van ve Batman binalarına da baskın yapılmıştı. Diyarbakır ve Batman’da gözaltına alınanlar, sorgularının ardından serbest bırakılırken, Van’da gözaltına alınanlar için savcılıktan ek süre istendi. Van’daki eylemciler de bugün serbest bırakıldı. Savcılığın gözaltındakilere, eylem için talimat alıp almadıklarını sorduğu öğrenildi.

HDP’li Güven’in başlattığı açlık grevine hem partililer hem de milletvekilleri destek verdi. Bazı milletvekilleri il binalarında, bazıları ise mecliste açlık grevi yaptı.
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