Samanyolu Haber /Politika / HDP ve İyi Parti'nin Meclis Başkanı adayları açıklandı /22 Şubat 2019 11:22

HDP ve İyi Parti'nin Meclis Başkanı adayları açıklandı

TBMM başkanlığı için pazar günü yapılacak seçim için HDP ve İYİ Parti de adaylarını belirledi.

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Binali Yıldırım’ın istifası ile boşalan TBMM Başkanlığı koltuğu için AKP ve CHP’nin ardından HDP ve İYİ Parti de adaylarını belirledi. HDP grubu eski eş genel başkan Serpil Kemalbay’ı aday gösterirken İYİ Parti’nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz oldu. Seçimde AKP Mustafa Şentop, CHP Engin Altay’la yarışacak.TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek.
Genel Kurul, seçimin ardından çalışmalara ara verecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

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