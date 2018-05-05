Samanyolu Haber /Politika / Kanlı bıçaklıydılar, şimdi ittifak iddiası var /05 Mayıs 2018 10:57

Kanlı bıçaklıydılar, şimdi ittifak iddiası var

Dört partili 'sıfır baraj ittifakı' içinde yer almayan HDP'nin doğu ve güneydoğuda aktif olarak siyaset yapan partilerle bir ittifak içerisine gireceği, bu ittifakta Hüda-Par'ın da olacağı öğrenildi.

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Uzun süre politik olarak birbirine uzak yapılarda yer alan HDP ve Hüda-Par'ın 24 Haziran'da ittifak yapacağı iddia edildi. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-T), Kürt Demokratlar Platformu (KDP), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Azadi Hareketi girişimiyle kurulan 'Kürt seçim ittifakı', hafta başında Hüda-Par’la HDP’nin de içinde bulunduğu bir ittifak yapılarak 24 Haziran seçimlerine girilmesi konusunda görüşmeler yapıldı.

Daha önce AKP politikalarına yakınlığıyla bilinen Hüda-Par’ın öneriye olumlu yaklaşması üzerine 5 partinin oluşturduğu seçim ittifakı heyeti dün Diyarbakır’da HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile görüştü. Görüşmeye, Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk de katıldı. Heyette ise KDP-T Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, KDP Genel Başkanı Sertaç Bucak, PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, PSK Genel Başkanı Mesut Tek, AZADİ Hareketi Genel Sekreteri Ayetullah Aşiti ve AZADİ Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu Sıdkı Zilan yer aldı.

Edinilen bilgiye göre seçim ittifakı temsilcileri, görüşmede Hüda-Par’la birlikte bölgede geniş bir ittifak yapılması teklifini sundu. HDP’nin söz konusu teklifi reddetmediği, parti organlarının görüşü alındıktan sonra bugün bir yanıt verileceği ifade edildi.
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