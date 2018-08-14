HDP tarafından sansürlenen Demirtaş açıklama yaptı

Konuyla ilgili olarak Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.







Demirtaş, "Partime yönelik öneri ve eleştirilerim, tamamen arkadaşlarıma güç verme amaçlıdır. Bunun dışındaki her yorum yanlıştır. Ben her daim, partimin ve halkımın hizmetindeyim. Bunun böyle bilinmesi lazım" ifadesini kullandı





?Demirtaş yazısında, "Mücadeleyi tümüyle işlevsiz hale getirilmiş TBMM'ye sıkıştırma orada demokrasicilik oynama siyaseti tam da AKP-MHP faşist bloğunun arzu ettiği şeydir" diye belirtmişti. HDP'nin "tatil" havasından çıkması gerektiğini belirten Demirtaş "HDP'nin bir an önce sahaya inmesinde fayda var" ifadelerini kullanmıştı.





Demirtaş yazısında, "HDP'ye oy verenlerin bile açıkça tehdit edildiği bir durumda, halkın iradesine yeterince sahip çıkılamazsa bu durum halkta duygusal kırılmalara yol açar. Bu nedenle tabanla çok daha sıkı ve güçlü ilişkiler bağlar kurmak elzemdir" ifadelerine yer vermişti.





Demirtaş'ın HDP'ye yönelik eleştirilerinin yer aldığı makalesinin eleştiri bölümlerinin, HDP'ye yakın Mezopotamya Ajans, Yeni Yaşam gazetesi ve Yeni Özgür Politika'da yayımlanmaması ise dikkat çekmişti.