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HDP’li vekil gözaltına alındı!
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HDP’li vekil gözaltına alındı!
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14 Eylül 2017 10:44
HDP’li vekil gözaltına alındı!
HDP’li Sibel Yiğitalp gözaltına alındı
SHABER3.COM
HDP Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp Diyarbakır 'da evinin önünde gözaltına alındı.
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