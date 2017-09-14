Samanyolu Haber /Gündem / HDP’li vekil gözaltına alındı! /14 Eylül 2017 10:44

HDP’li vekil gözaltına alındı!

HDP’li Sibel Yiğitalp gözaltına alındı

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HDP Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp Diyarbakır 'da evinin önünde gözaltına alındı.
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