Samanyolu Haber /Gündem / HDP’li Ahmet Şık: Çözüm masası yeniden kurulacak /08 Mayıs 2019 12:48

HDP’li Ahmet Şık: Çözüm masası yeniden kurulacak

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık:“AKP ile yeniden çözüm süreci olmayacak. Ama çözüm masası yeniden kurulac

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PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarının açıklamasından saatler sonra YSK’nın ‘iptal’ kararını ve ‘Zamanlama manidar’ yorumlarını değerlendiren HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, T24‘te Şirin Payzın‘a konuştu.

Öcalan’ın avukatlarının dün yaptığı açıklamanın ‘müzakere ya da mutabakat metni’ olmadığını söyleyen Şık, “AA bile uzun zaman sonra ‘İmralı’ ifadesini kullandı. Yapılanlar AKP’nin seçim hesabı. Muhafazakar Kürtleri kazanmaya çalışıyor sadece” dedi.

HDP’nin 31 Mart stratejisinin faşizmi geriletmek olduğunu ve partinin hala orda durduğunu belirten Şık, “Bu partinin kolay alınır satılır olabileceğine yönelik bir algı en hafifinden ırkçılıktır, herkes haddini bilmeli” dedi. Barış talep etmekle barışı savunmanın aynı şey olmadığını, savaş isteyenlerin devletin içinde hakim güç olduğunu aktaran Şık, “AKP ile yeniden çözüm süreci olmayacak. Ama çözüm masası yeniden kurulacak” ifadesini kullandı.

Muhalefet bloğunu kırmak için her türlü kötülüğü yapabilecek bir iktidar olduğunu söyleyen Şık, asgari demokratik taleplerde buluşmanın zorunlu olduğunu dile getirdi. Şık, CHP’yi eleştirerek, “31 Mart seçimlerinde etkili olan Kürtlere açık bir teşekkür etmelilerdi. Teşekkür etmek kimseyi ‘bölücü’ yapmaz” dedi.

Ahmet Şık ayrıca AKP’nin küskünlerine çağrı yaparak, ellerindeki yolsuzluk belgelerini açıklamalarını istedi.
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