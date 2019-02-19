HDP İstanbul'da 15, Ankara'da 4 ilçede aday çıkaracak

Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre, seçim stratejisini 'bölgede kayyum atanan belediyeleri geri kazanmak, batıda ise AKP-MHP ittifakını geriletmek' olarak belirleyen HDP'nin listeleri, gece geç saatlere kadar süren tartışmaların ardından netleşti. HDP İstanbul'un 15, Ankara'nın 4 ilçesinde belediye eş başkan adayı çıkaracak.







Partili bir kaynaktan alınan bilgiye göre, HDP, İstanbul'un 15 ilçesinde belediye eş başkan adayı çıkaracak. Bu ilçeler şöyle: Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye.







BAĞCILAR'DA HÜDA KAYA





İlçelerden sadece Bağcılar adayı resmileşti. Daha önce ismi geçen HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP eski MYK üyesi Murad Mıhçı'nın "Bu kareyi çok önemli bulurum. HDP'de MYK üyesi olduğum günlerde Yol Tv'ye desteğe gitmiştik Vekilim Hüda Kaya'yla. Bugün Bağcılar Eş Belediye Başkan Adayı olduğunu öğrendim. Başarılar dilerim, hayırlı olsun seninleyiz" paylaşımını retweet ederek, adaylığını açıklamış oldu.





ADAY ÇIKARMAYACAĞI İLÇELER





HDP, İstanbul'un bazı ilçelerinde ise sadece belediye meclis üyelikleri için aday çıkaracak. Bu ilçeler şöyle: Beyoğlu, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Eyüp, Kartal, Sarıyer, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu.





HDP, İstanbul Büşükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Adalar'da ise CHP'nin adayı Erdem Gül'ü destekleyecek.







ANKARA'DA 4 İLÇE





HDP, Bala, Çankaya, Keçiören ve Haymana'da belediye eş başkan adayları çıkaracak.







Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmayacak olan HDP, Ankara'nın tüm ilçelerinde belediye meclis üyelikleri için aday çıkaracak.