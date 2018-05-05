Samanyolu Haber /Gündem / HDP Genel Başkanı'nın pasaportuna el konuldu /05 Mayıs 2018 13:25

HDP Genel Başkanı'nın pasaportuna el konuldu

Brüksel'e gitmek için sabah saatlerinde Atatürk Havaliamı’na giden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

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Havalimanı'nda Temelli'nin yanına gelen polisler, pasaportunun "iptal" edildiğini söyledi. Pasaport iptaline ilişkin Temelli'ye herhangi bir gerekçe belirtilmedi. 
 
Konuya ilişkin Mezopotamya ajansına konuşan Temelli, "Bu da kampanyamızdan notlardır. Dün Cumhurbaşkanı adayımızı halka tanıttık, adayımız yanımızda değildi çünkü tutsaktı. Bugün kampanya notlarımız iki; Ben yurtdışına çıkış yapacaktım, pasaportuma el konuldu. HDP'ye yönelik ittifak barajlarını bu tür hukuk ya da idari işlemlerle, yeni barajları örmeye çalışıyorlar. Fazla bir yoruma gerek yok. Durum kendini olabildiğince anlatıyor. Böyle bir seçim süreci yaşıyoruz. OHAL koşulları, çeşitli seçim atmosferinin demokratik olmasından çıkartılmasına yönelik uygulamalar ama HDP'ye de çok çok özel bir OHAL uygulanıyor diyebilirim" dedi. 

Temelli bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşarak; 'HDP Seçim kampanyasından Notlar 2: HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ nin pasaportuna el konuldu, yurtdışına çıkamıyor..." ifadelerini kullandı.
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