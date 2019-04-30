HDP Eş Başkanından çarpıcı açıklama

Yerel seçimlerin ardından HDP ilk grup toplantısını yaptı. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, konuşmasına 1 Mayıs’ı kutlayarak başladı. Hapishanelerde tecritin sona ermesi için süren açlık grevine ve 14 tutuklunun başlattığı ölüm orucuna değinen Temelli, ölümler yaşanmaması için iktidarı adım atmaya çağırdı.







Yerel seçim değerlendirmesinde kayyım tarafından yönetilen belediyelerde yaşananlara dikkat çeken Temelli, “Kayyım tarafından yönetilen belediyelerde neler yaşandığını görüyoruz. Bunlar Van’a gidip kahvaltı yapmış, Mardin’e gitmiş kuruyemiş yemiş. Mardin’in bütün kuruyemişlerini toplasan o kadar para ödenmez.” dedi.





Seçim ittifakları konusunda ise Sezai Temelli, “Bu halkın ihtiyacı olan Cumhur ittifakı filan değil Demokrasi ittifakıdır. Bu ittifakın adresi HDP’dir “diye konuştu.





Temelli’nin konuşmasından başlıklar





Seçimleri geride bırakalı bir ay oldu. Bir aydır Meclis çalışmıyor. Seçim bitmiş bir ay geçmiş, Meclis’i halktan kaçırıyorlar. Onlar Meclis’i açmadıkça sanıyorlar ki biz sessiz kalacağız. Hakikatin sesi her yerde, susmayacağız, susturamayacaksınız. Öyle bir kampanya dönemi yaşadık ki; Bunu dünyanın herhangi bir ülkesinde anlatsak kurgu dalında Oscar alır. Valisiyle, kaymakamıyla, emniyet müdürüyle, seçmen kayıtlarının silinmesiyle, sahte seçmenlerle her yöntemi uyguladılar. Zaten uzmanlaşmışlar. YSK de kendini geliştirmiş. Hem seçim öncesi hem seçim sonbrası yaptıklarıyla Türkiye’nin kara bir sayfasını, utanç sayfası var ettiler. Tarih sizi yazdı. YSK utanç sayfasına adını yazdırdı.





Belediyeleri öyle bir talan etmişler ki. HDP’lilere terörist dedi, Kürtlere ‘defolun’ dedi. Şimdi o belediyeleri aldık ve o yolsuzlukları açığa çıkıyor. Devasa borçlar var. İnsnaın aklı almıyor. Bismil’de kayyım belediye binasını Emniyet’e hibe etmiş. Bismil Belediyesi’nin binası yok. Mardin’de gitmeden 80 araç alıp, valiliğe bağışlamış. Bunların hesabını soracağız. Van’a gittik halı yok. Halıyı da götürmüşler. O halıyı getirin. Yüz kızartıcı ne kadar suç varsa işlemişler.