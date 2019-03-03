HDP Diyarbakır büroya polis baskını: 5 gözaltı

Açlık grevini tek başına devam ettiğini söyleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, “Gözaltına alınan arkadaşlarımız gözaltı süresince açlık grevine devam edecekler. Serbest kaldıklarında yine il binasına gelerek eylemlerini sürdürecekler” dedi.

Gazeteduvar.com'un haberine göre aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın da bulunduğu 6 kişi, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek olmak amacıyla HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı. İl binasının etrafını saran polisler, binaya girerek açlık grevindeki 5 kişiyi gözaltına aldı. Milletvekili Dersim Dağ ise polisin il binasına girmesine tepki gösterdi. Dağ, şunları söyledi:





“Bilindiği gibi PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması için Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven 115 gündür açlık grevinde. Yurt dışında ve Türkiye cezaevlerinde birçok insanımız açlık grevinde. Biz de 5 arkadaşımızla bugün Leyla Güven’e destek olmak, onun taleplerini sahiplendiğimizi göstermek için süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladık. Ancak yüzlerce polis tarafından il binamız basıldı, arama yapıldı ve açlık grevindeki arkadaşlarımıza ters kelepçe yapılarak gözaltı yapıldı.”





Dersim Dağ şimdilik açlık grevini tek başına sürdürdüğünü söyledi. Dağ, “Gözaltına alınan arkadaşlarımız gözaltı süresince açlık grevine devam edecekler. Serbest kaldıklarında yine il binasına gelerek eylemlerini sürdürecekler” dedi.